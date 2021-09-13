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اعتماد 76 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية

بعد اجتيازهم برنامجاً تأهيلياً شمل ورش عمل ودورات تدريبية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى، حيث تم اعتماد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في كافة الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذّ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إننا "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة، كما نعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص".

وأكد "السويلم" على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص، واختتم حديثه بشكر كافة الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجًا نوعياً تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 9/04/1443هـ الموافق 14/11/2021 م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد 76 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى، حيث تم اعتماد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في كافة الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذّ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إننا "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة، كما نعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص".

وأكد "السويلم" على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص، واختتم حديثه بشكر كافة الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجًا نوعياً تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 9/04/1443هـ الموافق 14/11/2021 م.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
07:15 PM

اعتماد 76 مسؤولاً لاحترام الملكية الفكرية لدى الجهات الحكومية

بعد اجتيازهم برنامجاً تأهيلياً شمل ورش عمل ودورات تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى، حيث تم اعتماد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في كافة الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذّ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إننا "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة، كما نعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص".

وأكد "السويلم" على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام وبشكل خاص في الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص، واختتم حديثه بشكر كافة الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

الجدير بالذكر أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجًا نوعياً تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 9/04/1443هـ الموافق 14/11/2021 م.

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