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شاهد من طريق الساحل.. ارتطام شاحنة بحافلة تُقِل 50 معتمرًا

حادث بين "جدة- القنفذة" والهلال الأحمر باشَرَ وتم تأمين حافلة بديلة

تَعرّضت، مساء أمس، حافلة تُقِل 50 معتمرًا لحادث مروري على الطريق الساحلي "جدة- القنفذة"؛ نتيجة ارتطام شاحنة صغيرة أخرى بها من الخلف، ونتج عن الحادث إصابة واحدة طفيفة لامرأة، تم إسعافها بواسطة الهلال الأحمر.

ولم يُصَب بقية المعتمرين بأي أذى؛ إلا أن الحادث تَسَبّب في تأخر وصولهم لأداء مناسك العمرة ساعات عدة لحين تأمين حافلة بديلة لنقلهم.

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شاهد من طريق الساحل.. ارتطام شاحنة بحافلة تُقِل 50 معتمرًا
سبق

تَعرّضت، مساء أمس، حافلة تُقِل 50 معتمرًا لحادث مروري على الطريق الساحلي "جدة- القنفذة"؛ نتيجة ارتطام شاحنة صغيرة أخرى بها من الخلف، ونتج عن الحادث إصابة واحدة طفيفة لامرأة، تم إسعافها بواسطة الهلال الأحمر.

ولم يُصَب بقية المعتمرين بأي أذى؛ إلا أن الحادث تَسَبّب في تأخر وصولهم لأداء مناسك العمرة ساعات عدة لحين تأمين حافلة بديلة لنقلهم.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:29 AM

شاهد من طريق الساحل.. ارتطام شاحنة بحافلة تُقِل 50 معتمرًا

حادث بين "جدة- القنفذة" والهلال الأحمر باشَرَ وتم تأمين حافلة بديلة

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حسن العيسي - القنفذة
0
4,191

تَعرّضت، مساء أمس، حافلة تُقِل 50 معتمرًا لحادث مروري على الطريق الساحلي "جدة- القنفذة"؛ نتيجة ارتطام شاحنة صغيرة أخرى بها من الخلف، ونتج عن الحادث إصابة واحدة طفيفة لامرأة، تم إسعافها بواسطة الهلال الأحمر.

ولم يُصَب بقية المعتمرين بأي أذى؛ إلا أن الحادث تَسَبّب في تأخر وصولهم لأداء مناسك العمرة ساعات عدة لحين تأمين حافلة بديلة لنقلهم.

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