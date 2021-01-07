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واشنطن: أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

"كلارك": الرئيس متهم بخيانة الدستور وتعريض البلاد للخطر

قالت شبكة "سي بي إس": إن عددًا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"؛ فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب؛ مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميًّا.

واتهمت كاثرين كلارك، ترامب بخيانة البلاد والدستور؛ داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن: أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب
سبق

قالت شبكة "سي بي إس": إن عددًا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"؛ فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب؛ مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميًّا.

واتهمت كاثرين كلارك، ترامب بخيانة البلاد والدستور؛ داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:45 AM

واشنطن: أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

"كلارك": الرئيس متهم بخيانة الدستور وتعريض البلاد للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شبكة "سي بي إس": إن عددًا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"؛ فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب؛ مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميًّا.

واتهمت كاثرين كلارك، ترامب بخيانة البلاد والدستور؛ داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

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