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"هدف": 4 خطوات لاستفادة المنشآت من دعم 80 ألف مواطن ومواطنة

تشمل الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ بداية يوليو 2019

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، التي تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: www.taqat.sa، ثم اختيار تبويب "برنامج دعم التوظيف" والضغط على "إنشاء طلب دعم جديد"، ثم إضافة بيانات الطلب والموظفين والموظفات المراد دعمهم، وفي الخطوة الأخيرة؛ يتم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والذين تتراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري أو 3000 ريال شهريًا، أيهما أقل، لمدة سنتين، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة أو متوسطة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

يشار إلى أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 4 خطوات لاستفادة المنشآت من دعم 80 ألف مواطن ومواطنة
سبق

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، التي تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: www.taqat.sa، ثم اختيار تبويب "برنامج دعم التوظيف" والضغط على "إنشاء طلب دعم جديد"، ثم إضافة بيانات الطلب والموظفين والموظفات المراد دعمهم، وفي الخطوة الأخيرة؛ يتم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والذين تتراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري أو 3000 ريال شهريًا، أيهما أقل، لمدة سنتين، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة أو متوسطة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

يشار إلى أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:10 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:37 PM

"هدف": 4 خطوات لاستفادة المنشآت من دعم 80 ألف مواطن ومواطنة

تشمل الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ بداية يوليو 2019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، التي تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: www.taqat.sa، ثم اختيار تبويب "برنامج دعم التوظيف" والضغط على "إنشاء طلب دعم جديد"، ثم إضافة بيانات الطلب والموظفين والموظفات المراد دعمهم، وفي الخطوة الأخيرة؛ يتم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والذين تتراوح أجورهم بين 4000 و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري أو 3000 ريال شهريًا، أيهما أقل، لمدة سنتين، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة أو متوسطة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

يشار إلى أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

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