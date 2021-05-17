فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات ديونه

"لومير" أشار إلى أن باريس ستخفف الأعباء عن الخرطوم

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون، الذي يخوض عملية انتقال ديموقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.

وبين "لومير" أن فرنسا ستعمل من أجل تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق اليوم، عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" بحضور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

من ناحيته، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، المجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها.