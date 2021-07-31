رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظتَي المهد ووادي الفرع

أمطار على سراة عبيدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.

من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.