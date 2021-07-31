رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظتَي المهد ووادي الفرع
أمطار على سراة عبيدة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظتَي المهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-31
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:30 AM
رياح نشطة وسحب رعدية بمحافظتَي المهد ووادي الفرع
أمطار على سراة عبيدة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتَي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً، تستمر حتى الساعة ٨ مساءً.
من ناحية أخرى، هطلت اليوم، أمطارٌ غزيرة على محافظة سراة عبيدة؛ سالت على أثرها الأودية والشعاب.. جعلها الله سُقيا خيرٍ وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.