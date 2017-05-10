النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

قيادة التحالف: مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل المملكة 800 صومالي لليمن لا أساس له من الصحة

امتداداً للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي ينتهجها الانقلابيون ضد المهاجرين الأفارقة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.
وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قيادة التحالف: مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل المملكة 800 صومالي لليمن لا أساس له من الصحة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.
وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:20 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:58 PM

قيادة التحالف: مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل المملكة 800 صومالي لليمن لا أساس له من الصحة

امتداداً للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي ينتهجها الانقلابيون ضد المهاجرين الأفارقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
5,329

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.
وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,998
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,266
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة