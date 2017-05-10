صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة. وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن. وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

قيادة التحالف: مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل المملكة 800 صومالي لليمن لا أساس له من الصحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-10 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:20 PM

اخر تعديل 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:58 PM

قيادة التحالف: مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بترحيل المملكة 800 صومالي لليمن لا أساس له من الصحة امتداداً للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي ينتهجها الانقلابيون ضد المهاجرين الأفارقة





A A A





0 مشاركة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية (الصومالية) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

وبين العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر (أبريل 2020م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة، ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس (كورونا) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.