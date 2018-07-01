"هنقرستيشن" تنجح في تقديم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين من خلال حملة "اطلب لهم"

بالتعاون مع جمعية (إطعام)

حققت حملة (اطلب لهم)، التي أطلقتها "هنقرستيشن" مع بداية شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً، حيث قدمت ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جمعية (إطعام).

وقال إبراهيم الجاسم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "إن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات "هنقرستيشن" للمسؤولية الاجتماعية، وسعياً منها إلى الاستمرار بتفعيل دورها كإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في خدمة المجتمع السعودي لا سيما الفئات ذات الحاجة، وهذه خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى خلال العام ستستهدف فئات اخرى، مثل الطلاب والمرأة، إيمانا منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية".

وترتكز حملة (اطلب لهم) على تقديم وجبات بأسعار رمزية بالتعاون مع كبرى المطاعم المشهورة بالمملكة، على أن تتولى جمعية (إطعام) توزيعها على المحتاجين.

وساهمت الحملة الإعلانية التي خصصتها (هنقرستيشن) في إنجاح حملة (اطلب لهم) سواء من خلال بعض المؤثرين في المجتمع السعودي أو من خلال الإعلان التلفزيوني الذي تم عرضه على كبرى القنوات الفضائية؛ ونتيجة لذلك تم عمل أكثر من ٤٥ ألف طلب من قِبل أكثر من ١٧ ألف مستخدم تم بيع من خلالهم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة وتم توزيعها بنجاح على الفئات المعنية.

ويعتبر (هنقرستيشن) أول تطبيق وموقع سعودي لطلب الطعام أونلاين، حيث انطلق في عام ٢٠١٢ ويستحوذ الآن على الحصة السوقية الأكبر في المملكة ضمن تطبيقات طلب الطعام عبر الإنترنت.