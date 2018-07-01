النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هنقرستيشن" تنجح في تقديم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين من خلال حملة "اطلب لهم"

بالتعاون مع جمعية (إطعام)

حققت حملة (اطلب لهم)، التي أطلقتها "هنقرستيشن" مع بداية شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً، حيث قدمت ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جمعية (إطعام).

وقال إبراهيم الجاسم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "إن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات "هنقرستيشن" للمسؤولية الاجتماعية، وسعياً منها إلى الاستمرار بتفعيل دورها كإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في خدمة المجتمع السعودي لا سيما الفئات ذات الحاجة، وهذه خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى خلال العام ستستهدف فئات اخرى، مثل الطلاب والمرأة، إيمانا منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية".

وترتكز حملة (اطلب لهم) على تقديم وجبات بأسعار رمزية بالتعاون مع كبرى المطاعم المشهورة بالمملكة، على أن تتولى جمعية (إطعام) توزيعها على المحتاجين.

وساهمت الحملة الإعلانية التي خصصتها (هنقرستيشن) في إنجاح حملة (اطلب لهم) سواء من خلال بعض المؤثرين في المجتمع السعودي أو من خلال الإعلان التلفزيوني الذي تم عرضه على كبرى القنوات الفضائية؛ ونتيجة لذلك تم عمل أكثر من ٤٥ ألف طلب من قِبل أكثر من ١٧ ألف مستخدم تم بيع من خلالهم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة وتم توزيعها بنجاح على الفئات المعنية.

ويعتبر (هنقرستيشن) أول تطبيق وموقع سعودي لطلب الطعام أونلاين، حيث انطلق في عام ٢٠١٢ ويستحوذ الآن على الحصة السوقية الأكبر في المملكة ضمن تطبيقات طلب الطعام عبر الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هنقرستيشن" تنجح في تقديم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين من خلال حملة "اطلب لهم"
سبق

حققت حملة (اطلب لهم)، التي أطلقتها "هنقرستيشن" مع بداية شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً، حيث قدمت ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جمعية (إطعام).

وقال إبراهيم الجاسم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "إن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات "هنقرستيشن" للمسؤولية الاجتماعية، وسعياً منها إلى الاستمرار بتفعيل دورها كإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في خدمة المجتمع السعودي لا سيما الفئات ذات الحاجة، وهذه خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى خلال العام ستستهدف فئات اخرى، مثل الطلاب والمرأة، إيمانا منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية".

وترتكز حملة (اطلب لهم) على تقديم وجبات بأسعار رمزية بالتعاون مع كبرى المطاعم المشهورة بالمملكة، على أن تتولى جمعية (إطعام) توزيعها على المحتاجين.

وساهمت الحملة الإعلانية التي خصصتها (هنقرستيشن) في إنجاح حملة (اطلب لهم) سواء من خلال بعض المؤثرين في المجتمع السعودي أو من خلال الإعلان التلفزيوني الذي تم عرضه على كبرى القنوات الفضائية؛ ونتيجة لذلك تم عمل أكثر من ٤٥ ألف طلب من قِبل أكثر من ١٧ ألف مستخدم تم بيع من خلالهم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة وتم توزيعها بنجاح على الفئات المعنية.

ويعتبر (هنقرستيشن) أول تطبيق وموقع سعودي لطلب الطعام أونلاين، حيث انطلق في عام ٢٠١٢ ويستحوذ الآن على الحصة السوقية الأكبر في المملكة ضمن تطبيقات طلب الطعام عبر الإنترنت.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
05:51 PM

"هنقرستيشن" تنجح في تقديم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين من خلال حملة "اطلب لهم"

بالتعاون مع جمعية (إطعام)

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
10,494

حققت حملة (اطلب لهم)، التي أطلقتها "هنقرستيشن" مع بداية شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً، حيث قدمت ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة للمحتاجين، وذلك بالتعاون مع جمعية (إطعام).

وقال إبراهيم الجاسم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "إن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات "هنقرستيشن" للمسؤولية الاجتماعية، وسعياً منها إلى الاستمرار بتفعيل دورها كإحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في خدمة المجتمع السعودي لا سيما الفئات ذات الحاجة، وهذه خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى خلال العام ستستهدف فئات اخرى، مثل الطلاب والمرأة، إيمانا منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية".

وترتكز حملة (اطلب لهم) على تقديم وجبات بأسعار رمزية بالتعاون مع كبرى المطاعم المشهورة بالمملكة، على أن تتولى جمعية (إطعام) توزيعها على المحتاجين.

وساهمت الحملة الإعلانية التي خصصتها (هنقرستيشن) في إنجاح حملة (اطلب لهم) سواء من خلال بعض المؤثرين في المجتمع السعودي أو من خلال الإعلان التلفزيوني الذي تم عرضه على كبرى القنوات الفضائية؛ ونتيجة لذلك تم عمل أكثر من ٤٥ ألف طلب من قِبل أكثر من ١٧ ألف مستخدم تم بيع من خلالهم ما يقارب ٣٥٠ ألف وجبة وتم توزيعها بنجاح على الفئات المعنية.

ويعتبر (هنقرستيشن) أول تطبيق وموقع سعودي لطلب الطعام أونلاين، حيث انطلق في عام ٢٠١٢ ويستحوذ الآن على الحصة السوقية الأكبر في المملكة ضمن تطبيقات طلب الطعام عبر الإنترنت.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,859
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,014
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة