النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. "فِرقنا ما تفرَّقنا".. الروح الرياضية تجمع مشجعي النصر والهلال و"سبق" ترصد

مشاعر متناقضة لجماهير الفريقين عقب مباراة "ديربي القارة" بين العالمي والزعيم

"فِرقنا ما تفرَّقنا"، هكذا غلبت لغة الروح الرياضية والتسامح بين مشجعي النصر والهلال، ورصدت "سبق" انطباعات الجماهير عقب مباراة "ديربي القارة" التي احتضنها أمس الثلاثاء، ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، وشهدت تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2 / 1.

بداية عبر المشجع الصغير "عبدالله"؛ الذي كانت ترتسم على وجهه تعابير الحزن عن عدم رضاه عن المباراة، وتضامنت معه الطفلة ريم؛ التي أعربت عن حزنها لخسارة النصر بقولها "ضيّعوها" وعلى النقيض وصفت الطفلة الهلالية "منى" المباراة بالجميلة.

وبروح رياضية قدّم مشجعان للأصفر تهنئتهما لمشجعي فريق الهلال على الفوز بقولهم "هذه حال الكرة، فوز وخسارة، ويستاهلون الفوز" متمنين التوفيق للأزرق في مباراته النهائية.

وعبّر عمر السبيل؛ من ذوي الهمم عن سعادته بفوز فريق الهلال على غريمه التقليدي النصر؛ مشيدا بالإجراءات التي سهّلت حضور ذوي الاحتياجات الخاصة للملعب رغم الوجود الجماهيري الكبير.

وطالب المشجع النصراوي "إبراهيم" إدارة النادي بتغيير شامل وبث الروح لدى اللاعبين والاستعانة بالقدامى، أمثال ماجد عبدالله؛ مشيراً -على حد رأيه- إلى أن النصر يفتقد ثقافة الفوز، مؤكداً أن الجماهير تعشق فريقها وتسانده في كل الأحوال والظروف في الفوز أو الخسارة؛ مطالباً في حواره مع مشجع هلالي بإعادة بناء الفريق من جديد.

وجمعت المباراة مشجعين من الجنسية السودانية، حيث بارك صادق عبدالحفيظ؛ مشجع نصراوي للهلاليين الفوز، واصفاً المباراة بالمتعة؛ معتبرا أن حالة الطرد هي التي أثّرت في سير المباراة ونتيجتها؛ مشيرا إلى أن النصر يتمتع بجماهيرية عريضة في السودان.

وأشاد إبراهيم أحمد؛ مشجع هلالي من السودان، بالروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة؛ مؤكداً أن الهلال هو زعيم الأندية السعودية بلا جدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. "فِرقنا ما تفرَّقنا".. الروح الرياضية تجمع مشجعي النصر والهلال و"سبق" ترصد
سبق

"فِرقنا ما تفرَّقنا"، هكذا غلبت لغة الروح الرياضية والتسامح بين مشجعي النصر والهلال، ورصدت "سبق" انطباعات الجماهير عقب مباراة "ديربي القارة" التي احتضنها أمس الثلاثاء، ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، وشهدت تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2 / 1.

بداية عبر المشجع الصغير "عبدالله"؛ الذي كانت ترتسم على وجهه تعابير الحزن عن عدم رضاه عن المباراة، وتضامنت معه الطفلة ريم؛ التي أعربت عن حزنها لخسارة النصر بقولها "ضيّعوها" وعلى النقيض وصفت الطفلة الهلالية "منى" المباراة بالجميلة.

وبروح رياضية قدّم مشجعان للأصفر تهنئتهما لمشجعي فريق الهلال على الفوز بقولهم "هذه حال الكرة، فوز وخسارة، ويستاهلون الفوز" متمنين التوفيق للأزرق في مباراته النهائية.

وعبّر عمر السبيل؛ من ذوي الهمم عن سعادته بفوز فريق الهلال على غريمه التقليدي النصر؛ مشيدا بالإجراءات التي سهّلت حضور ذوي الاحتياجات الخاصة للملعب رغم الوجود الجماهيري الكبير.

وطالب المشجع النصراوي "إبراهيم" إدارة النادي بتغيير شامل وبث الروح لدى اللاعبين والاستعانة بالقدامى، أمثال ماجد عبدالله؛ مشيراً -على حد رأيه- إلى أن النصر يفتقد ثقافة الفوز، مؤكداً أن الجماهير تعشق فريقها وتسانده في كل الأحوال والظروف في الفوز أو الخسارة؛ مطالباً في حواره مع مشجع هلالي بإعادة بناء الفريق من جديد.

وجمعت المباراة مشجعين من الجنسية السودانية، حيث بارك صادق عبدالحفيظ؛ مشجع نصراوي للهلاليين الفوز، واصفاً المباراة بالمتعة؛ معتبرا أن حالة الطرد هي التي أثّرت في سير المباراة ونتيجتها؛ مشيرا إلى أن النصر يتمتع بجماهيرية عريضة في السودان.

وأشاد إبراهيم أحمد؛ مشجع هلالي من السودان، بالروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة؛ مؤكداً أن الهلال هو زعيم الأندية السعودية بلا جدال.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:00 PM

فيديو.. "فِرقنا ما تفرَّقنا".. الروح الرياضية تجمع مشجعي النصر والهلال و"سبق" ترصد

مشاعر متناقضة لجماهير الفريقين عقب مباراة "ديربي القارة" بين العالمي والزعيم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
5,986

"فِرقنا ما تفرَّقنا"، هكذا غلبت لغة الروح الرياضية والتسامح بين مشجعي النصر والهلال، ورصدت "سبق" انطباعات الجماهير عقب مباراة "ديربي القارة" التي احتضنها أمس الثلاثاء، ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، وشهدت تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2 / 1.

بداية عبر المشجع الصغير "عبدالله"؛ الذي كانت ترتسم على وجهه تعابير الحزن عن عدم رضاه عن المباراة، وتضامنت معه الطفلة ريم؛ التي أعربت عن حزنها لخسارة النصر بقولها "ضيّعوها" وعلى النقيض وصفت الطفلة الهلالية "منى" المباراة بالجميلة.

وبروح رياضية قدّم مشجعان للأصفر تهنئتهما لمشجعي فريق الهلال على الفوز بقولهم "هذه حال الكرة، فوز وخسارة، ويستاهلون الفوز" متمنين التوفيق للأزرق في مباراته النهائية.

وعبّر عمر السبيل؛ من ذوي الهمم عن سعادته بفوز فريق الهلال على غريمه التقليدي النصر؛ مشيدا بالإجراءات التي سهّلت حضور ذوي الاحتياجات الخاصة للملعب رغم الوجود الجماهيري الكبير.

وطالب المشجع النصراوي "إبراهيم" إدارة النادي بتغيير شامل وبث الروح لدى اللاعبين والاستعانة بالقدامى، أمثال ماجد عبدالله؛ مشيراً -على حد رأيه- إلى أن النصر يفتقد ثقافة الفوز، مؤكداً أن الجماهير تعشق فريقها وتسانده في كل الأحوال والظروف في الفوز أو الخسارة؛ مطالباً في حواره مع مشجع هلالي بإعادة بناء الفريق من جديد.

وجمعت المباراة مشجعين من الجنسية السودانية، حيث بارك صادق عبدالحفيظ؛ مشجع نصراوي للهلاليين الفوز، واصفاً المباراة بالمتعة؛ معتبرا أن حالة الطرد هي التي أثّرت في سير المباراة ونتيجتها؛ مشيرا إلى أن النصر يتمتع بجماهيرية عريضة في السودان.

وأشاد إبراهيم أحمد؛ مشجع هلالي من السودان، بالروح الرياضية العالية التي سادت أجواء المباراة؛ مؤكداً أن الهلال هو زعيم الأندية السعودية بلا جدال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,033
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة