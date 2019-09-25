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رئيس نادي الفروسية يدشن "كأس السعودية" ويعلن برامج وخطط النادي

يعقد مؤتمراً صحافياً للكشف عن آخر المستجدات

ينظم نادي الفروسية، الاثنين المقبل، حفل تدشين سباق "كأس السعودية" العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الاثنين المقبل.

وسيشارك في حضوره الملاك والمدربون والمهتمون برياضة الفروسية، وكذلك وسائل الإعلام لحضور هذا الاحتفال الذي سيعلن من خلاله رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق "كأس السعودية" العالمي للفروسية الذي سيقام بمشيئة الله في شهر فبراير القادم، كما سيكشف عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي الفروسية يدشن "كأس السعودية" ويعلن برامج وخطط النادي
سبق

ينظم نادي الفروسية، الاثنين المقبل، حفل تدشين سباق "كأس السعودية" العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الاثنين المقبل.

وسيشارك في حضوره الملاك والمدربون والمهتمون برياضة الفروسية، وكذلك وسائل الإعلام لحضور هذا الاحتفال الذي سيعلن من خلاله رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق "كأس السعودية" العالمي للفروسية الذي سيقام بمشيئة الله في شهر فبراير القادم، كما سيكشف عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه الجديد.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
05:47 PM

رئيس نادي الفروسية يدشن "كأس السعودية" ويعلن برامج وخطط النادي

يعقد مؤتمراً صحافياً للكشف عن آخر المستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم نادي الفروسية، الاثنين المقبل، حفل تدشين سباق "كأس السعودية" العالمي في نسخته الأولى والسباقات المصاحبة، وإعلان برنامج سباقات موسم الرياض، واستراتيجية النادي، بالإضافة لمؤتمر صحفي يعقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الاثنين المقبل.

وسيشارك في حضوره الملاك والمدربون والمهتمون برياضة الفروسية، وكذلك وسائل الإعلام لحضور هذا الاحتفال الذي سيعلن من خلاله رئيس مجلس إدارة النادي الكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم سباق "كأس السعودية" العالمي للفروسية الذي سيقام بمشيئة الله في شهر فبراير القادم، كما سيكشف عن برنامج سباقات موسم الرياض وعن استراتيجية النادي تجاه ميادين الخيل بمختلف مناطق المملكة، وأهم المستجدات في نشاطات وبرامج نادي الفروسية في موسمه الجديد.

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