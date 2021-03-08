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ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله الرياض

وصل إلى الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله الرياض
سبق

وصل إلى الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:03 PM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:43 PM

ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
12,545

وصل إلى الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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