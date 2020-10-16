النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل نهاية العقد.. يونايتد يمدد عقد بوجبا حتى 2022

حتى لا يفتح باب المفاوضات الخارجية

قال النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوجبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوجبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

وتابع "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".

مانشستر يونايتد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
قبل نهاية العقد.. يونايتد يمدد عقد بوجبا حتى 2022
سبق

قال النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوجبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوجبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

وتابع "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
10:33 PM

قبل نهاية العقد.. يونايتد يمدد عقد بوجبا حتى 2022

حتى لا يفتح باب المفاوضات الخارجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
169

قال النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوجبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوجبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

وتابع "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,512
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,008
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,460

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة