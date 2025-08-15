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لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020

تمكن المتابعين من مشاهدة الأفلام وهم داخل سياراتهم

تنطلق مساء غد السبت، إحدى أبرز فعاليات صيف عسير 2020 بعنوان "سينما الشارع" التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها، جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن هذه الفعالية بترتيب من أمانة عسير أسهمت مع وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

صيف عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020
سبق

تنطلق مساء غد السبت، إحدى أبرز فعاليات صيف عسير 2020 بعنوان "سينما الشارع" التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها، جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن هذه الفعالية بترتيب من أمانة عسير أسهمت مع وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
11:50 PM

لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020

تمكن المتابعين من مشاهدة الأفلام وهم داخل سياراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تنطلق مساء غد السبت، إحدى أبرز فعاليات صيف عسير 2020 بعنوان "سينما الشارع" التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها، جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن هذه الفعالية بترتيب من أمانة عسير أسهمت مع وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

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