وزير الموارد البشرية يختتم فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي

تحت شعار "عطاء وطن" وبحضور وزير الطاقة ومسؤولين

اختتم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي 2021م، تحت شعار "عطاء وطن".

جاء ذلك، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومدير عام برنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، وقيادات من القطاعات الحكومية وغير الربحية.

وأوضح "الراجحي"، في كلمته أثناء الحفل، أن العمل التطوعي اليوم يعدُ أحد وسائل النهوض في المجتمعات، وتفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي 2021.

وقال: نظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتطوع خلال الشهر المنصرم، عددًا من المبادراتالتطوعية في 13 منطقة بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، للمساهمة في الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول 2030.

وأضاف: بفضل الله، ثم بما يشهده العمل التطوعي في بلادنا من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، حققت الوزارة أحد مستهدفات المتعلقة بالعمل التطوعي في برنامج التحول الوطني لعام 2021، حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للتطوع 425،543 متطوعًا ومتطوعة، أما الفرص التطوعية المطروحة فقد وصل عددها 201،187، بإجمالي عدد ساعات تطوعية = 29،057،831 ساعة.

وقدم "الراجحي" جزيل الشكر والتقدير للمتطوعين على مشاركاتهم المتميزة وبذلهم لأوقاتهم وجهدهم، وكذلك لكل الشركاء في كل القطاعات، لمساهمتهم في تحقيق تلك النجاحات، وتذليل الصعاب والمعوقات في سبيل عمل تطوعي مؤسسي.

واستمرارًا لجهود الوزارة في دعم العمل التطوعي، أعلن "الراجحي" عن إطلاق مبادرتين مهمتين، هما: (تطوع بخبرتك)، و(كلنا نتطوع)، لتعزيز ممارسات العمل التطوعي الاحترافي.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، المهندس ثامر السعدون، كلمة في الحفل، عبّر خلالها عن سعادته بتواجده في هذه المناسبة الوطنية والعالمية، والتي يحتفل فيها العالم أجمع، بشكر المتطوعين على جهودهم، وزيادة وعي الجمهور بدورهم في تنمية المجتمع، للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وتضمن الحفل عرض تجارب تطوعية مُلهمة للأفراد والفرق التطوعية، بهدف تقديمها أنموذجًا رائدًا وحيّا للأعمال التطوعية في المملكة، إضافة إلى تقديم عرض فني لأحد المتطوعين.

وفي نهاية الحفل، تم إعلان أسماء الفائزين في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي بفئاتها الستّ، وتكريمهم بالجوائز المقررة.