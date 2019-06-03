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"العساف": قمم مكة نجحت في مواجهة السلوك الإيراني العدواني وتعريض الملاحة العالمية للخطر

قال إن ذلك يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمَيْن العربي والإسلامي

رفع وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة نجاح قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية.

وقال وزير الخارجية في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: إن نجاح القمم المباركة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمَيْن العربي والإسلامي. وما تحقق في القمم الثلاث نجاح سياسي، أكد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك مواجهة السلوك الإيراني العدواني المتمثل في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتعريض الملاحة العالمية في الممرات البحرية للخطر، وتأثيرات ذلك في الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليَّين، والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومَن يقف خلفهما.

وأضاف: النجاح لا يقتصر على الجانب السياسي وما عززته القمم من التواصل والتشاور والتنسيق، بل امتد إلى حُسن التنظيم الذي أسهمت فيه أجهزة الدولة المعنية كافة، التي مكنت المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم وصلواتهم في المسجد الحرام بيسر وسهولة، مع سهولة وسلاسة في تحرك وفود 55 دولة بأمان وتنظيم مُحكم، وانعقاد ثلاث قمم تاريخية في مكان واحد.. وهو ما عبَّر معه الكثير من أعضاء الوفود المشاركة عن إعجابهم الشديد بهذه القدرات والإمكانيات.

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"العساف": قمم مكة نجحت في مواجهة السلوك الإيراني العدواني وتعريض الملاحة العالمية للخطر
سبق

رفع وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة نجاح قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية.

وقال وزير الخارجية في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: إن نجاح القمم المباركة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمَيْن العربي والإسلامي. وما تحقق في القمم الثلاث نجاح سياسي، أكد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك مواجهة السلوك الإيراني العدواني المتمثل في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتعريض الملاحة العالمية في الممرات البحرية للخطر، وتأثيرات ذلك في الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليَّين، والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومَن يقف خلفهما.

وأضاف: النجاح لا يقتصر على الجانب السياسي وما عززته القمم من التواصل والتشاور والتنسيق، بل امتد إلى حُسن التنظيم الذي أسهمت فيه أجهزة الدولة المعنية كافة، التي مكنت المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم وصلواتهم في المسجد الحرام بيسر وسهولة، مع سهولة وسلاسة في تحرك وفود 55 دولة بأمان وتنظيم مُحكم، وانعقاد ثلاث قمم تاريخية في مكان واحد.. وهو ما عبَّر معه الكثير من أعضاء الوفود المشاركة عن إعجابهم الشديد بهذه القدرات والإمكانيات.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:46 AM

"العساف": قمم مكة نجحت في مواجهة السلوك الإيراني العدواني وتعريض الملاحة العالمية للخطر

قال إن ذلك يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمَيْن العربي والإسلامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -؛ بمناسبة نجاح قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية.

وقال وزير الخارجية في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: إن نجاح القمم المباركة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمَيْن العربي والإسلامي. وما تحقق في القمم الثلاث نجاح سياسي، أكد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك مواجهة السلوك الإيراني العدواني المتمثل في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتعريض الملاحة العالمية في الممرات البحرية للخطر، وتأثيرات ذلك في الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليَّين، والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومَن يقف خلفهما.

وأضاف: النجاح لا يقتصر على الجانب السياسي وما عززته القمم من التواصل والتشاور والتنسيق، بل امتد إلى حُسن التنظيم الذي أسهمت فيه أجهزة الدولة المعنية كافة، التي مكنت المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم وصلواتهم في المسجد الحرام بيسر وسهولة، مع سهولة وسلاسة في تحرك وفود 55 دولة بأمان وتنظيم مُحكم، وانعقاد ثلاث قمم تاريخية في مكان واحد.. وهو ما عبَّر معه الكثير من أعضاء الوفود المشاركة عن إعجابهم الشديد بهذه القدرات والإمكانيات.

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