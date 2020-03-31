متحدث "الأمن العام": وصلَنا 20 ألف طلب تنقل بين المناطق غالبيتها يمكن تأجيلها

قال: لمسنا التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين.. سيقودنا للخروج من هذه الأزمة

أكد العميد سامي الشويرخ متحدث الأمن العام أن الالتزام بالتعليمات سيقودنا للخروج من هذه الأزمة بمشيئة الله.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات "كورونا" اليوم: لمسنا التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات.

وتابع: وردنا على الإيميل 20 ألف طلب للتنقل بين المناطق غالبيتها بالإمكان تأجيلها لأسابيع، وتمت الموافقة على 150 طلباً بعد التحقق بأن ظروفها استثنائية وطارئة بالفعل.

وكشف أن عدد البلاغات التي وردت إلينا خلال الأيام الماضية بلغ 11.488، وتمت الموافقة على 6771 حالة.