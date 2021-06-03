كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي . وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي . يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع أحمد سرور سبق 2021-06-03 كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .



وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .



يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 09:08 PM

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





A A A





3 مشاركة

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .



وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .



يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .