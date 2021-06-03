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الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .

وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .

يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع
سبق

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .

وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .

يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:08 PM

الهلال يكرم الجهاز الفني وهو يرتدي الزي السعودي .. في ليلة الوداع

بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
6,612

كرم نادي الهلال ، اليوم الخميس ، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بقيادة البرتغالي " مورايس" ، حيث ودع الأزرق الطاقم الفني مع نهاية الموسم الرياضي .

وكانت إدارة الهلال المتمثلة برئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل ، قد كرمت الطاقم وهم يرتدون الزي السعودي .

يذكر أن الطاقم الفني بقيادة " مورايس " قد حقق مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل عدة أيام ، قبل أن يتم التعاقد مع البرتغالي "جارديم" .

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