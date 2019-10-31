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بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى

يعاني ضعف البصر بسبب الحرارة المرتفعة في السجن

نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.

وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.

وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.

ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.

البشير عمر البشير السودان الخرطوم

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى
سبق

نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.

وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.

وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.

ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:55 PM

بعد إصابته بالتهابات في عينيه .."البشير" مهدد بالعمى

يعاني ضعف البصر بسبب الحرارة المرتفعة في السجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن طبيب في مركز السودان للعيون بالخرطوم، الذي نقل إليه الرئيس السابق عمر البشير لإجراء فحوص طبية، أن "البشير" مهدد بالإصابة بالعمى نتيجة التهابات يعانيها في عينيه حاليًا.

وأفاد الطبيب الذي اختار عدم الكشف عن اسمه بأن "البشير" عانى في الفترة الأخيرة ضعفًا في النظر بسبب درجات الحرارة العالية في سجن الكوبر.

وأضاف أن الفحوص التي أُجريت على "البشير" أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له.

ولفت الطبيب إلى أن عدم التعامل بجدية مع حالة "البشير" ربما يقود إلى فقدان نظره وإصابته بالعمى في المستقبل.

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