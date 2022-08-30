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“الداخلية العرب” تدين الاعتداء الإرهابي على خميس مشيط

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية التي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة في بيان لها من مقرها بالعاصمة التونسية:" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية".

وجدّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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“الداخلية العرب” تدين الاعتداء الإرهابي على خميس مشيط
سبق

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية التي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة في بيان لها من مقرها بالعاصمة التونسية:" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية".

وجدّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:04 PM

“الداخلية العرب” تدين الاعتداء الإرهابي على خميس مشيط

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية التي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة في بيان لها من مقرها بالعاصمة التونسية:" إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية".

وجدّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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