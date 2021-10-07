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مدير "الألكسو" لـ"سبق": بيانات بحثية وراء هجرة العقول العربية المبدعة للخارج

أكد أن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة يعطيها دفعة قوية ودعمًا كبيرًا

حمّل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، بيئات عربية بحثية وصفها بالطاردة السبب في هجرة الأدمغة والعقول العربية للخارج، وطالب في هذا الصدد في تصريح لـ"سبق" بتحويل بياناتنا البحثية إلى جاذبة ومنافسة للبيانات الغربية لتوطين العقول العربية المبدعة في عالمنا العربي.
وعن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، خلال الفترة 2021 - 2023م، أكد ولد أعمر أن ذلك يعطي دفعة قوية ودعمًا كبيرًا للمنظمة وسيكون واحدًا من أهم مسرّعات تحقيق أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وبخصوص احتضان المنظمة العربية للموهوبين والمبدعين العرب في الدول التي تعاني من أزمات وعدم استقرار سياسي أوضح مدير "الألكسو" لـ"سبق": أن الإبداع والتميز والموهبة لا حدود لها ولا عوائق أمامها، حيث إن التميز هو أمر فطري لدى أبنائنا، وقد تكون المشاكل والاضطرابات في بعض الدول العربية عاملاً محفزًا للمبدعين في إبراز طاقاتهم وقدراتهم.
وكان الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، قد دشن مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" في الرياض.

يذكر أن "موهبة" و"الألكسو" ترتبطان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2008م لإعداد "الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع في التعليم العام"؛ تنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض عام 2008م.

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مدير "الألكسو" لـ"سبق": بيانات بحثية وراء هجرة العقول العربية المبدعة للخارج
سبق

حمّل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، بيئات عربية بحثية وصفها بالطاردة السبب في هجرة الأدمغة والعقول العربية للخارج، وطالب في هذا الصدد في تصريح لـ"سبق" بتحويل بياناتنا البحثية إلى جاذبة ومنافسة للبيانات الغربية لتوطين العقول العربية المبدعة في عالمنا العربي.
وعن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، خلال الفترة 2021 - 2023م، أكد ولد أعمر أن ذلك يعطي دفعة قوية ودعمًا كبيرًا للمنظمة وسيكون واحدًا من أهم مسرّعات تحقيق أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وبخصوص احتضان المنظمة العربية للموهوبين والمبدعين العرب في الدول التي تعاني من أزمات وعدم استقرار سياسي أوضح مدير "الألكسو" لـ"سبق": أن الإبداع والتميز والموهبة لا حدود لها ولا عوائق أمامها، حيث إن التميز هو أمر فطري لدى أبنائنا، وقد تكون المشاكل والاضطرابات في بعض الدول العربية عاملاً محفزًا للمبدعين في إبراز طاقاتهم وقدراتهم.
وكان الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، قد دشن مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" في الرياض.

يذكر أن "موهبة" و"الألكسو" ترتبطان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2008م لإعداد "الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع في التعليم العام"؛ تنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض عام 2008م.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
04:35 PM

مدير "الألكسو" لـ"سبق": بيانات بحثية وراء هجرة العقول العربية المبدعة للخارج

أكد أن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة يعطيها دفعة قوية ودعمًا كبيرًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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حمّل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، بيئات عربية بحثية وصفها بالطاردة السبب في هجرة الأدمغة والعقول العربية للخارج، وطالب في هذا الصدد في تصريح لـ"سبق" بتحويل بياناتنا البحثية إلى جاذبة ومنافسة للبيانات الغربية لتوطين العقول العربية المبدعة في عالمنا العربي.
وعن رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، خلال الفترة 2021 - 2023م، أكد ولد أعمر أن ذلك يعطي دفعة قوية ودعمًا كبيرًا للمنظمة وسيكون واحدًا من أهم مسرّعات تحقيق أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وبخصوص احتضان المنظمة العربية للموهوبين والمبدعين العرب في الدول التي تعاني من أزمات وعدم استقرار سياسي أوضح مدير "الألكسو" لـ"سبق": أن الإبداع والتميز والموهبة لا حدود لها ولا عوائق أمامها، حيث إن التميز هو أمر فطري لدى أبنائنا، وقد تكون المشاكل والاضطرابات في بعض الدول العربية عاملاً محفزًا للمبدعين في إبراز طاقاتهم وقدراتهم.
وكان الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل، قد دشن مبادرة "الموهوبون العرب" على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر مؤسسة "موهبة" في الرياض.

يذكر أن "موهبة" و"الألكسو" ترتبطان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2008م لإعداد "الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع في التعليم العام"؛ تنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض عام 2008م.

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