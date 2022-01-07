النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد السعودي يعتمد نظام (My SAFF) للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية

بدلاً من البريد الإلكتروني.. وتماشيًا مع الخطوات التطويرية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا إلى الأندية كافة بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية بدلاً من البريد الإلكتروني للاتحاد؛ وذلك تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها استراتيجيته حول تحوُّل كرة القدم؛ لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.

وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام تأكيدًا لما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.

ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، إضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل، بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.

وكان الاتحاد السعودي قد قدَّم شرحًا حول آلية استخدام نظام (My SAFF) في ورش العمل؛ ليكون الوسيلة الرسمية في المعاملات كافة الواردة من الأندية. فيما لن يعتد بما سيتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير المقبل، ويُستثنى من ذلك ما يخص مخاطبات اللجان القضائية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد السعودي يعتمد نظام (My SAFF) للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا إلى الأندية كافة بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية بدلاً من البريد الإلكتروني للاتحاد؛ وذلك تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها استراتيجيته حول تحوُّل كرة القدم؛ لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.

وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام تأكيدًا لما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.

ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، إضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل، بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.

وكان الاتحاد السعودي قد قدَّم شرحًا حول آلية استخدام نظام (My SAFF) في ورش العمل؛ ليكون الوسيلة الرسمية في المعاملات كافة الواردة من الأندية. فيما لن يعتد بما سيتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير المقبل، ويُستثنى من ذلك ما يخص مخاطبات اللجان القضائية.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
11:41 PM

الاتحاد السعودي يعتمد نظام (My SAFF) للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية

بدلاً من البريد الإلكتروني.. وتماشيًا مع الخطوات التطويرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,306

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا إلى الأندية كافة بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية بدلاً من البريد الإلكتروني للاتحاد؛ وذلك تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها استراتيجيته حول تحوُّل كرة القدم؛ لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.

وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام تأكيدًا لما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.

ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، إضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل، بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.

وكان الاتحاد السعودي قد قدَّم شرحًا حول آلية استخدام نظام (My SAFF) في ورش العمل؛ ليكون الوسيلة الرسمية في المعاملات كافة الواردة من الأندية. فيما لن يعتد بما سيتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير المقبل، ويُستثنى من ذلك ما يخص مخاطبات اللجان القضائية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,313
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,625

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة