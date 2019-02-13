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تسجيل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي

زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا الفيروس بالصين

سجلت السلطات الصينية، زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالى 242 شخصًا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.

وتُعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجّلت 14840 حالة جديدة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن من "المبكر للغاية التنبؤ بنهاية انتشار الفيروس"، وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".

ويوم الثلاثاء، سجّلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين؛ لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصًا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي
سبق

سجلت السلطات الصينية، زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالى 242 شخصًا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.

وتُعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجّلت 14840 حالة جديدة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن من "المبكر للغاية التنبؤ بنهاية انتشار الفيروس"، وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".

ويوم الثلاثاء، سجّلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين؛ لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصًا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
08:30 AM

تسجيل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا في مقاطعة هوبي

زيادة كبيرة في حصيلة ضحايا الفيروس بالصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الصينية، زيادة كبيرة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد؛ إذ مات حوالى 242 شخصًا في مقاطعة هوبي يوم الأربعاء.

وتُعد هذه أكبر حصيلة وفيات بسبب الفيروس القاتل منذ بدء انتشاره، كما ارتفعت حالات الإصابة بنسبة كبيرة؛ إذ سجّلت 14840 حالة جديدة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن من "المبكر للغاية التنبؤ بنهاية انتشار الفيروس"، وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، من أن "الفيروس قد يتحرك نحو أي اتجاه".

ويوم الثلاثاء، سجّلت السلطات الصينية أدنى معدل إصابة بالفيروس في يوم واحد، 2015 حالة، على مدار أسبوعين؛ لكن حالات الإصابة والوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي رفعت حصيلة الوفيات إلى 1350 شخصًا، بالإضافة إلى قرابة 60 ألف حالة إصابة.

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