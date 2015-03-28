مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين في حادث طعن بفانكوفر الكندية

داخل إحدى المكتبات "تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد"

قُتلت امرأة وأصيب 6 آخرون، الأحد، في حادث طعن بفانكوفر الشمالية جنوب غربي كندا.

وأعلنت الشرطة الكندية، أن حادث الطعن وقع داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

وأضافت الشرطة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، ولم يعد هناك تهديد مستمر للعامة".

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقال شبكة "سي بي سي" نقلًا عن متحدثة، أنه جرى نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات؛ لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة: إن المهاجم اعتُقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.