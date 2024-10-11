رياح نشطة وأتربة مُثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: حالة تستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل الطرق السريعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة والليث وجدة والكامل وبحرة وخليص والعاصمة المقدسة والجموم وعرفات، كذلك المناطق المفتوحة منها والطرق السريعة.



وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.