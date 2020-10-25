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"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

مقترح مقدم من رئيس الوزراء

رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة فيروس كورونا.

وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.

وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.

وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".

وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.

ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.

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ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ
سبق

رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة فيروس كورونا.

وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.

وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.

وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".

وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.

ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:46 PM

ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ

مقترح مقدم من رئيس الوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض العاهل الماليزي الملك عبدالله، اليوم (الأحد)، اقتراحًا من رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ؛ استجابة لأزمة فيروس كورونا.

وبين القصر في بيان أوردته "رويترز" أن "محي الدين" تقدم بطلب لحكم الطوارئ للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل جيد.

وأضاف أن الملك عبدالله يرى أنه لا داعي في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من دولة ماليزيا.

وأشار القصر إلى أن الملك واثق من قدرة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على الاستمرار في تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".

وجاء قرار الملك بعد اجتماع مع كبار أفراد العائلة المالكة في البلاد.

ويمنح الدستور الملك الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات للأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.

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