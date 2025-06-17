"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك+" لتخفيضات النفط بلغ 87 %

العراق وقازاخستان يقدمان خططهما في اجتماع المجموعة غدًا

نقلت "رويترز" عن مصدرين في "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو بلغ 87 في المائة.

من جانب آخر، ذكر مصدر في "أوبك+" أن العراق وقازاخستان من المتوقع أن يقدما خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج، إلى اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" غدًا.