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"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك+" لتخفيضات النفط بلغ 87 %

العراق وقازاخستان يقدمان خططهما في اجتماع المجموعة غدًا

نقلت "رويترز" عن مصدرين في "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو بلغ 87 في المائة.

من جانب آخر، ذكر مصدر في "أوبك+" أن العراق وقازاخستان من المتوقع أن يقدما خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج، إلى اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" غدًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك+" لتخفيضات النفط بلغ 87 %
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين في "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو بلغ 87 في المائة.

من جانب آخر، ذكر مصدر في "أوبك+" أن العراق وقازاخستان من المتوقع أن يقدما خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج، إلى اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" غدًا.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:53 PM

"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك+" لتخفيضات النفط بلغ 87 %

العراق وقازاخستان يقدمان خططهما في اجتماع المجموعة غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين في "أوبك+"، اليوم (الأربعاء)، أن امتثال المجموعة للتخفيضات الحالية لإنتاج النفط في مايو بلغ 87 في المائة.

من جانب آخر، ذكر مصدر في "أوبك+" أن العراق وقازاخستان من المتوقع أن يقدما خططهما لتخفيضات في إنتاج النفط والتعويض عن زيادات سابقة في الإنتاج، إلى اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" غدًا.

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