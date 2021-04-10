أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقًا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى. وأوصحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءاً من يوم الأحد 29-8-1442 الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقًا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية. ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصًا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها. ودعت الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

"الصحة": التوسع في الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإعادة جدولة جميع مواعيد الجرعة الثانية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-10 أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقًا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

وأوصحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءاً من يوم الأحد 29-8-1442 الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقًا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصًا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

ودعت الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.



10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 07:49 PM

اخر تعديل 10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 08:12 PM

"الصحة": التوسع في الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإعادة جدولة جميع مواعيد الجرعة الثانية بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات





A A A





12 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقًا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

وأوصحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءاً من يوم الأحد 29-8-1442 الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقًا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصًا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

ودعت الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

