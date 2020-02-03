ويذكر أن بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب.

"الزعاق": اليوم أول بذرة الست.. ٦ أيام صالحة لزراعة جميع الخضراوات والفواكه والحبوب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-03 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب. ويذكر أن بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 02:33 PM

"الزعاق": اليوم أول بذرة الست.. ٦ أيام صالحة لزراعة جميع الخضراوات والفواكه والحبوب 3 أيام من آخر الشبط و3 من أول العقارب والمزارعون يجهزون الأرض على 3 طرق





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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب.

ويذكر أن بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.