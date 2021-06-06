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أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة"

ضمن البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية التي تقدمها

أعلنت مدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة" بالرياض، عن توفير أجواء أوروبية مدهشة لمحبي الثلج ورياضة التزلج، وذلك في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تقدمها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار، وفقًا لرغباتهم وقدراتهم، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة التي تحقّق أعلى درجات الرضا والسرور.

وتعد مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة إحدى الوجهات الترفيهية الرائعة، وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والسياحة في المملكة.

وجاء إطلاقها كمشروع سياحي مميز ليأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد أول وأكبر مدينة ثلجية تقام على مساحة 5000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 شخصًا في الساعة، وتتميز بتقديم أنشطة تحفز على الاكتشاف والتعلم والترفيه.

يذكر أن مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض حصلت على العديد من الجوائز العالمية والمحلية؛ منها الجائزة الذهبية لأفضل تصميم مدينة ترفيهية، إضافة إلى الجائزة الفضية لأفضل حفل افتتاح لمنطقة الشرق، كما حصلت على جائزة التميز السياحي كأفضل مدينة ترفيهية بالمملكة؛ حيث تُقدّم هذه الجوائز إلى الواجهات الترفيهية بناء على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة السياحة والترفيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة"
سبق

أعلنت مدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة" بالرياض، عن توفير أجواء أوروبية مدهشة لمحبي الثلج ورياضة التزلج، وذلك في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تقدمها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار، وفقًا لرغباتهم وقدراتهم، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة التي تحقّق أعلى درجات الرضا والسرور.

وتعد مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة إحدى الوجهات الترفيهية الرائعة، وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والسياحة في المملكة.

وجاء إطلاقها كمشروع سياحي مميز ليأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد أول وأكبر مدينة ثلجية تقام على مساحة 5000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 شخصًا في الساعة، وتتميز بتقديم أنشطة تحفز على الاكتشاف والتعلم والترفيه.

يذكر أن مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض حصلت على العديد من الجوائز العالمية والمحلية؛ منها الجائزة الذهبية لأفضل تصميم مدينة ترفيهية، إضافة إلى الجائزة الفضية لأفضل حفل افتتاح لمنطقة الشرق، كما حصلت على جائزة التميز السياحي كأفضل مدينة ترفيهية بالمملكة؛ حيث تُقدّم هذه الجوائز إلى الواجهات الترفيهية بناء على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة السياحة والترفيه.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:57 PM

أجواء أوروبية في قلب الرياض بمدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة"

ضمن البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية التي تقدمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مدينة الثلج بـ"العثيم مول الربوة" بالرياض، عن توفير أجواء أوروبية مدهشة لمحبي الثلج ورياضة التزلج، وذلك في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تقدمها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم ودراجات الثلج والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار، وفقًا لرغباتهم وقدراتهم، فضلًا عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة التي تحقّق أعلى درجات الرضا والسرور.

وتعد مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة إحدى الوجهات الترفيهية الرائعة، وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والسياحة في المملكة.

وجاء إطلاقها كمشروع سياحي مميز ليأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد أول وأكبر مدينة ثلجية تقام على مساحة 5000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 350 شخصًا في الساعة، وتتميز بتقديم أنشطة تحفز على الاكتشاف والتعلم والترفيه.

يذكر أن مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض حصلت على العديد من الجوائز العالمية والمحلية؛ منها الجائزة الذهبية لأفضل تصميم مدينة ترفيهية، إضافة إلى الجائزة الفضية لأفضل حفل افتتاح لمنطقة الشرق، كما حصلت على جائزة التميز السياحي كأفضل مدينة ترفيهية بالمملكة؛ حيث تُقدّم هذه الجوائز إلى الواجهات الترفيهية بناء على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال صناعة السياحة والترفيه.

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