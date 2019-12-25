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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً ببوركينا فاسو

قدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا حكومةً وشعباً

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وزارة الخارجية بوركينا فاسو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً ببوركينا فاسو
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً ببوركينا فاسو

قدّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا حكومةً وشعباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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