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اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته

ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته

عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة ‏تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا ‏لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في ‏نسخته الـ17.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع ‏استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، ‏كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن ‏الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت ‏للعمل في وقت سابق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته
سبق

عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة ‏تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا ‏لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في ‏نسخته الـ17.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع ‏استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، ‏كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن ‏الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت ‏للعمل في وقت سابق.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:02 PM

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته

ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة ‏تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا ‏لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ‏‏11 من الشهر ذاته.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في ‏نسخته الـ17.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع ‏استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، ‏كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن ‏الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت ‏للعمل في وقت سابق.

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