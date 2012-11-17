اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته
ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ11 من الشهر ذاته
عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ11 من الشهر ذاته.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في نسخته الـ17.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت للعمل في وقت سابق.
اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-16
عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ11 من الشهر ذاته.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في نسخته الـ17.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت للعمل في وقت سابق.
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:02 PM
اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تناقش استعدادات انطلاقته
ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى الـ11 من الشهر ذاته
عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اليوم اجتماعًا في مقر هيئة تطوير منطقة حائل برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف؛ استعدادًا لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في الـ6 من ديسمبر المقبل، ويستمر حتى الـ11 من الشهر ذاته.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في نسخته الـ17.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، كما تم الاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكدًا أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت للعمل في وقت سابق.