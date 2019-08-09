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بالفيديو.. "الشدوخي" يروي قصة نجاته من حادثة نيوزيلندا.. وبرنامج ضيوف الملك ضمَّد جراح ذوي الشهداء

قال: يدي كسرت النافذة وظهري كان سلمًا للناجين.. تفاصيل جديدة تعرف عليها

استعرض الشاب السعودي خالد الشدوخي قصة نجاته من حادثة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها أكثر من خمسين من المصلين، وهزت العالم ببشاعتها، والذي قال إن نجاته بفضل الله وحده، ثم بتحطيم نافذة المسجد، والتي تسببت بتمزيق أربطة يده اليسرى.

وأضاف: كسرت زجاج النافذة، وأسهمت في نجاة عدد كبير من المصلين والفرار من الموت المحقق، كما كان ظهري سلمًا للناجين من الحادثة، حينما قفزوا من الجدار عليه هربًا من القاتل الذي كان متمرسًا ومتمكنًا ومدعومًا بالوقت ذاته، مؤكدًا أن ما قام به جرم كبير خلّف شرًا عظيمًا.

ورفع "الشدوخي" الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين، الذي أمر باستضافة ذوي الشهداء والمصابين بالحادثة، والتي خففت الكثير من مصابهم، لافتًا إلى أن هذه الحادثة كانت سببًا في تمسك الكثير بدينه، وما يشهد المسجد من زيادة في أعداد المصلين خير شاهد.

وكشف "الشدوخي" لـ"سبق"، قصة شاب باكستاني توفي ووالده بالحادثة، وتنبأ أحد المصلين بدخوله الجنة قبل الحادث بأسبوع لما رآها بالمسجد وأخبر أنه رأى بالمنام أنه شاهد هذا الشاب في الجنة فكيف يكون بالدنيا وبعد أسبوع من الرؤيا مات الشاب شهيدًا مصليًا.

واختتم "الشدوخي" سرد قصته، مستذكرًا موقفًا له مع الحادثة، هو أن أمه لما علمت بالحادث خافت عليه، وكان يراسلها ويطمئنها بأنه في مدينة تبعد عن الحادث، حتى لا تتضايق ولا تحزن عليه، مشيرًا إلى أنها لم تعلم حتى تحدثت معه مختلف وسائل الإعلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الشدوخي" يروي قصة نجاته من حادثة نيوزيلندا.. وبرنامج ضيوف الملك ضمَّد جراح ذوي الشهداء
سبق

استعرض الشاب السعودي خالد الشدوخي قصة نجاته من حادثة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها أكثر من خمسين من المصلين، وهزت العالم ببشاعتها، والذي قال إن نجاته بفضل الله وحده، ثم بتحطيم نافذة المسجد، والتي تسببت بتمزيق أربطة يده اليسرى.

وأضاف: كسرت زجاج النافذة، وأسهمت في نجاة عدد كبير من المصلين والفرار من الموت المحقق، كما كان ظهري سلمًا للناجين من الحادثة، حينما قفزوا من الجدار عليه هربًا من القاتل الذي كان متمرسًا ومتمكنًا ومدعومًا بالوقت ذاته، مؤكدًا أن ما قام به جرم كبير خلّف شرًا عظيمًا.

ورفع "الشدوخي" الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين، الذي أمر باستضافة ذوي الشهداء والمصابين بالحادثة، والتي خففت الكثير من مصابهم، لافتًا إلى أن هذه الحادثة كانت سببًا في تمسك الكثير بدينه، وما يشهد المسجد من زيادة في أعداد المصلين خير شاهد.

وكشف "الشدوخي" لـ"سبق"، قصة شاب باكستاني توفي ووالده بالحادثة، وتنبأ أحد المصلين بدخوله الجنة قبل الحادث بأسبوع لما رآها بالمسجد وأخبر أنه رأى بالمنام أنه شاهد هذا الشاب في الجنة فكيف يكون بالدنيا وبعد أسبوع من الرؤيا مات الشاب شهيدًا مصليًا.

واختتم "الشدوخي" سرد قصته، مستذكرًا موقفًا له مع الحادثة، هو أن أمه لما علمت بالحادث خافت عليه، وكان يراسلها ويطمئنها بأنه في مدينة تبعد عن الحادث، حتى لا تتضايق ولا تحزن عليه، مشيرًا إلى أنها لم تعلم حتى تحدثت معه مختلف وسائل الإعلام.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:06 AM

بالفيديو.. "الشدوخي" يروي قصة نجاته من حادثة نيوزيلندا.. وبرنامج ضيوف الملك ضمَّد جراح ذوي الشهداء

قال: يدي كسرت النافذة وظهري كان سلمًا للناجين.. تفاصيل جديدة تعرف عليها

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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2,501

استعرض الشاب السعودي خالد الشدوخي قصة نجاته من حادثة مسجدي نيوزيلندا التي راح ضحيتها أكثر من خمسين من المصلين، وهزت العالم ببشاعتها، والذي قال إن نجاته بفضل الله وحده، ثم بتحطيم نافذة المسجد، والتي تسببت بتمزيق أربطة يده اليسرى.

وأضاف: كسرت زجاج النافذة، وأسهمت في نجاة عدد كبير من المصلين والفرار من الموت المحقق، كما كان ظهري سلمًا للناجين من الحادثة، حينما قفزوا من الجدار عليه هربًا من القاتل الذي كان متمرسًا ومتمكنًا ومدعومًا بالوقت ذاته، مؤكدًا أن ما قام به جرم كبير خلّف شرًا عظيمًا.

ورفع "الشدوخي" الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين، الذي أمر باستضافة ذوي الشهداء والمصابين بالحادثة، والتي خففت الكثير من مصابهم، لافتًا إلى أن هذه الحادثة كانت سببًا في تمسك الكثير بدينه، وما يشهد المسجد من زيادة في أعداد المصلين خير شاهد.

وكشف "الشدوخي" لـ"سبق"، قصة شاب باكستاني توفي ووالده بالحادثة، وتنبأ أحد المصلين بدخوله الجنة قبل الحادث بأسبوع لما رآها بالمسجد وأخبر أنه رأى بالمنام أنه شاهد هذا الشاب في الجنة فكيف يكون بالدنيا وبعد أسبوع من الرؤيا مات الشاب شهيدًا مصليًا.

واختتم "الشدوخي" سرد قصته، مستذكرًا موقفًا له مع الحادثة، هو أن أمه لما علمت بالحادث خافت عليه، وكان يراسلها ويطمئنها بأنه في مدينة تبعد عن الحادث، حتى لا تتضايق ولا تحزن عليه، مشيرًا إلى أنها لم تعلم حتى تحدثت معه مختلف وسائل الإعلام.

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