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بديلاً لـ "ستيفانو" .. "وليد المقبل" رئيساً تنفيذياً لمصرف الراجحي

عقب تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بالموافقة

أعلن "مصرف الراجحي" تعيين "وليد المقبل"؛ رئيساً تنفيذيا للمصرف؛ كاشفاً عن تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بعدم الممانعة على تعيين وليد بن عبدالله المقبل؛ في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.

وفي بيان نشره اليوم موقع "تداول"، أوضح المصرف أن مجلس الإدارة كان قد قرّر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 أكتوبر 2019، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.

وأوضح المصرف أن المقبل؛ يملك خبرة طويلة في القطاع البنكي، حيث تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في المصرف والشركات التابعة له، كان آخرها نائباً للرئيس التنفيذي، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجموعة العمليات، ومنصب رئيس المجموعة المالية للمصرف.

ووليد المقبل؛ حاصل على شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تخصص المحاسبة والمالية من بريطانيا، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة المحاسبية.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي الحالي للمصرف ستيفانو بيرتاميني؛ ينتهي عقده بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

مصرف الراجحي وليد المقبل مؤسسة النقد العربي السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بديلاً لـ "ستيفانو" .. "وليد المقبل" رئيساً تنفيذياً لمصرف الراجحي
سبق

أعلن "مصرف الراجحي" تعيين "وليد المقبل"؛ رئيساً تنفيذيا للمصرف؛ كاشفاً عن تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بعدم الممانعة على تعيين وليد بن عبدالله المقبل؛ في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.

وفي بيان نشره اليوم موقع "تداول"، أوضح المصرف أن مجلس الإدارة كان قد قرّر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 أكتوبر 2019، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.

وأوضح المصرف أن المقبل؛ يملك خبرة طويلة في القطاع البنكي، حيث تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في المصرف والشركات التابعة له، كان آخرها نائباً للرئيس التنفيذي، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجموعة العمليات، ومنصب رئيس المجموعة المالية للمصرف.

ووليد المقبل؛ حاصل على شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تخصص المحاسبة والمالية من بريطانيا، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة المحاسبية.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي الحالي للمصرف ستيفانو بيرتاميني؛ ينتهي عقده بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:39 AM

بديلاً لـ "ستيفانو" .. "وليد المقبل" رئيساً تنفيذياً لمصرف الراجحي

عقب تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بالموافقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن "مصرف الراجحي" تعيين "وليد المقبل"؛ رئيساً تنفيذيا للمصرف؛ كاشفاً عن تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بعدم الممانعة على تعيين وليد بن عبدالله المقبل؛ في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.

وفي بيان نشره اليوم موقع "تداول"، أوضح المصرف أن مجلس الإدارة كان قد قرّر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 أكتوبر 2019، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.

وأوضح المصرف أن المقبل؛ يملك خبرة طويلة في القطاع البنكي، حيث تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في المصرف والشركات التابعة له، كان آخرها نائباً للرئيس التنفيذي، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجموعة العمليات، ومنصب رئيس المجموعة المالية للمصرف.

ووليد المقبل؛ حاصل على شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تخصص المحاسبة والمالية من بريطانيا، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة المحاسبية.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي الحالي للمصرف ستيفانو بيرتاميني؛ ينتهي عقده بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

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