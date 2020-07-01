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"كورونا" يصيب 1.385 إندونيسيًّا جديدًا ويقتل 58

إجمالي عدد المرضى بالفيروس بلغ 57.770

سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".

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"كورونا" يصيب 1.385 إندونيسيًّا جديدًا ويقتل 58
سبق

سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:17 PM

"كورونا" يصيب 1.385 إندونيسيًّا جديدًا ويقتل 58

إجمالي عدد المرضى بالفيروس بلغ 57.770

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".

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