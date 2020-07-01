"كورونا" يصيب 1.385 إندونيسيًّا جديدًا ويقتل 58

سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".
سجلت إندونيسيا، اليوم (الأربعاء)، 1.385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن 57.770 والوفيات 2.934؛ وفقًا لـ"رويترز".