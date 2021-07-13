الجندية السعودية "عبير الراشد" تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج

كأول امرأة.. وقالت: سنسلّط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية

كأول امرأة؛ قدمت الجندية السعودية "عبير الراشد" المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج.

وبعد أن أدّت الراشد التحية العسكرية قالت: نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، الذي يتم فيه تسليط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين.