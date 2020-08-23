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أمير الرياض يشكر الجربا لدعمه "خيرات"

بمليون ومائة ألف ريال

قدّم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمجلس إدارة جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ الشكر والتقدير إلى العضو الفخري للجمعية الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا؛ لدعمه الدائم والمستمر لأنشطة وبرامج "خيرات".

وبعث خطابًا رسميًّا، جاء فيه: "نشير إلى شراكتكم مع جمعية خيرات لحفظ النعمة ومساهمتكم في دعم مشاريعها وأنشطتها للعام 2020، بمبلغ 952,920 ريالًا، ودعمكم خلال أزمة جائحة كورونا بمائة ألف ريال، للمساهمة في التخفيف على الأسر المتضررة خلال الجائحة، ويطيب لي أن أتقدم لكم والقائمين معكم بالشكر على جهودكم الطيبة في دعم مشاريع الجمعية، متمنياً لكم وللجميع دوام التقدم والسداد وتقبلوا وافر تحياتنا".

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أمير الرياض يشكر الجربا لدعمه "خيرات"
سبق

قدّم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمجلس إدارة جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ الشكر والتقدير إلى العضو الفخري للجمعية الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا؛ لدعمه الدائم والمستمر لأنشطة وبرامج "خيرات".

وبعث خطابًا رسميًّا، جاء فيه: "نشير إلى شراكتكم مع جمعية خيرات لحفظ النعمة ومساهمتكم في دعم مشاريعها وأنشطتها للعام 2020، بمبلغ 952,920 ريالًا، ودعمكم خلال أزمة جائحة كورونا بمائة ألف ريال، للمساهمة في التخفيف على الأسر المتضررة خلال الجائحة، ويطيب لي أن أتقدم لكم والقائمين معكم بالشكر على جهودكم الطيبة في دعم مشاريع الجمعية، متمنياً لكم وللجميع دوام التقدم والسداد وتقبلوا وافر تحياتنا".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
07:49 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:52 PM

أمير الرياض يشكر الجربا لدعمه "خيرات"

بمليون ومائة ألف ريال

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
1,323

قدّم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمجلس إدارة جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ الشكر والتقدير إلى العضو الفخري للجمعية الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا؛ لدعمه الدائم والمستمر لأنشطة وبرامج "خيرات".

وبعث خطابًا رسميًّا، جاء فيه: "نشير إلى شراكتكم مع جمعية خيرات لحفظ النعمة ومساهمتكم في دعم مشاريعها وأنشطتها للعام 2020، بمبلغ 952,920 ريالًا، ودعمكم خلال أزمة جائحة كورونا بمائة ألف ريال، للمساهمة في التخفيف على الأسر المتضررة خلال الجائحة، ويطيب لي أن أتقدم لكم والقائمين معكم بالشكر على جهودكم الطيبة في دعم مشاريع الجمعية، متمنياً لكم وللجميع دوام التقدم والسداد وتقبلوا وافر تحياتنا".

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