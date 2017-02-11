شاهد من طريف.. هكذا تجمّدت مياه صنبورِ مطبخِ مواطن فور نزولها!

وثّق بفيديو ما تفعله الحرارة المتدنية ليلًا وفجرًا.. توقف التدفق وانقطعت

وصلت درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة ليلة أمس وساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء في طريف.

ووثّق المواطن "جمعة الحازمي"، في مقطع فيديو، تجمّد مياه صنبور مطبخه داخل منزله فور نزولها من الصنبور.

وأشار "الحازمي" إلى أنه صوّر مقطع الفيديو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بطريف؛ مضيفًا أنه دُهِش بمنظر تجمّد الماء فور تدفقها من الصنبور داخل مطبخ المنزل.

وأكد أن مياه المنزل توقفت عن التدفق بسبب تجمدها داخل المواسير، ووثّق انقطاع المياه وخلوّ الصنبور من الماء.