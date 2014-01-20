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بالفيديو.. هذه جنسيات لاعبي المنتخب القطري ..أحدهم إيراني

القائمة ضمت لاعبين من السودان ومن الجزائر والعراق والبرتغال

قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري.

وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.

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بالفيديو.. هذه جنسيات لاعبي المنتخب القطري ..أحدهم إيراني
سبق

قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري.

وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:53 PM

بالفيديو.. هذه جنسيات لاعبي المنتخب القطري ..أحدهم إيراني

القائمة ضمت لاعبين من السودان ومن الجزائر والعراق والبرتغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
62
31,273

قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري.

وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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