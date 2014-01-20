وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.

قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري.

بالفيديو.. هذه جنسيات لاعبي المنتخب القطري ..أحدهم إيراني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-19 قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري. وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440 01:53 PM

بالفيديو.. هذه جنسيات لاعبي المنتخب القطري ..أحدهم إيراني القائمة ضمت لاعبين من السودان ومن الجزائر والعراق والبرتغال





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قبل مواجهة منتخب بلادها في بطولة آسيا، بثت صحيفة "الفرات" العراقية فيديو يكشف عن الجنسيات الأصلية للمنتخب القطري.

وحسب الفيديو، يتكون منتخب قطر من أربعة لاعبين من السودان، ولاعبين من الجزائر ولاعبين من مصر، ولاعب من كل من إيران والعراق والبرتغال، وأخيرًا ستة لاعبين من قطر.