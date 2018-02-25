الرياض.. "مدير التربية الخاصة" يثمّن الجهود التطوعية لـ"بكري"

تَلَقّى المعلم عادل بن علي بكري، شُكر وتقدير مدير التربية الخاصة في "تعليم الرياض"، على جهوده الكبيرة والتطوعية لإنشائه -بمشاركة زملائه- صالةً تعليميةً وترفيهيةً لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات) في مدرسته، بجهد شخصي مالياً ومعنوياً.
تَلَقّى المعلم عادل بن علي بكري، شُكر وتقدير مدير التربية الخاصة في "تعليم الرياض"، على جهوده الكبيرة والتطوعية لإنشائه -بمشاركة زملائه- صالةً تعليميةً وترفيهيةً لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات) في مدرسته، بجهد شخصي مالياً ومعنوياً.
تَلَقّى المعلم عادل بن علي بكري، شُكر وتقدير مدير التربية الخاصة في "تعليم الرياض"، على جهوده الكبيرة والتطوعية لإنشائه -بمشاركة زملائه- صالةً تعليميةً وترفيهيةً لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات) في مدرسته، بجهد شخصي مالياً ومعنوياً.
تَلَقّى المعلم عادل بن علي بكري، شُكر وتقدير مدير التربية الخاصة في "تعليم الرياض"، على جهوده الكبيرة والتطوعية لإنشائه -بمشاركة زملائه- صالةً تعليميةً وترفيهيةً لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات) في مدرسته، بجهد شخصي مالياً ومعنوياً.