النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع معدل إصابات ووفيات "كورونا" في إيطاليا

تسجيل 175 مريضًا و8 موتى خلال يوم

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، مقارنة بـ 259 حالة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، بتسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

وأضافت أن إجمالي الوفيات في البلاد يرتفع بذلك إلى 34 ألفًا و716 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تراجع معدل إصابات ووفيات "كورونا" في إيطاليا
سبق

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، مقارنة بـ 259 حالة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، بتسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

وأضافت أن إجمالي الوفيات في البلاد يرتفع بذلك إلى 34 ألفًا و716 حالة وفاة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:06 PM

تراجع معدل إصابات ووفيات "كورونا" في إيطاليا

تسجيل 175 مريضًا و8 موتى خلال يوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,042

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، مقارنة بـ 259 حالة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، بتسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

وأضافت أن إجمالي الوفيات في البلاد يرتفع بذلك إلى 34 ألفًا و716 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,265
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة