ناصر العنزي يرزق بـ"مهند"

رُزق معلم اللغة الإنجليزية بوزارة التعليم، أحد أبرز المشاركين بقناة "عين" للتعليم عن بعد، ناصر بن يتيم العنزي؛ بمولود جديد.



ويتلقّى "العنزي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، بمناسبة قدوم مولوده الجديد الذي اتفق وحرمه على تسميته "مهند"، جعله الله من مواليد السعادة.