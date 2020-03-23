"متحدث التجارة": كل الخدمات التي يحتاجها المواطن متاحة عبر التطبيقات خلال فترة منع التجول

"الحسين" يطمئن الجميع: 9 قطاعات تخدم المواطن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن كل الخدمات التي يحتاجها المواطن متاحة خلال منع التجول عبر تطبيقات التوصيل.

وقال: هناك 9 قطاعات تخدم المواطن خلال فترة منع التجول.

وطمأن "الحسين" الجميع بأن كل الخدمات الأساسية متاحة في كل وقت.

وقدّم شكره للمواطنين والمقيمين على وعيهم، مؤكداً أن الوزارة لم ترصد كثافة وزحاماً على الأسواق بعد إعلان قرار منع التجول مثلما حدث في عدة دول.

وقال: "ولله الحمد السلع متوفرة والمواطن والمقيم لديهم الوعي الكبير".

وأوضح "الحسين" أن الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها التفتيشية خلال منع التجول.

وأكد أن الوزارة رصدت ارتفاعاً في أسعار بعض السلع؛ بسبب الأزمة العالمية.