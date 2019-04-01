إطلاق برنامج "سفير السعودية" لإدارة رحلات الخمسة نجوم بالمطارات

فريق متخصص يقدم خدمات متكاملة ومتابعة خاصة بمختلف المواقع

أكدت مصادر "سبق" أن الخطوط السعودية قامت بإطلاق برنامج "سفير السعودية"، بجانب العديد من البرامج الذي أطلقت أخيرًا وتم تطبيقها على رحلات الخمسة نجوم، وذلك ضمن إجراءات "السعودية" للحصول على تصنيف الخمسة نجوم وتطبيق متطلبات التصنيف.

وتفصيلاً، يهدف برنامج "سفير السعودية" إلى تكليف فريق مخصص بكفاءة عالية وذلك لمناولة رحلات الخمسة نجوم في المطارات ومتابعة الرحلات بشكل دقيق من قِبل الفريق المخصص، وذلك بعد استحداث وظيفة سفير السعودية وسفير الصالة لإدارة رحلات الخمسة نجوم، ويتم حاليًا توظيف وتدريب العديد من الشباب والشابات السعوديين لإدارة رحلات الخمسة نجوم.

ويقدم سفراء السعودية خدمات متكاملة ومتنقلة ومتابعة خاصة بمختلف المواقع بصالات المطارات، وتم استخدام تقنيات حديثة لقبول الركاب والأمتعة وذلك عبر الأجهزة اللوحية، وخدمات أخرى لجميع درجات السفر.





ووفقًا لتصنيف "سكاي تراكس" فإن معايير تصنيف الخمسة نجوم لديه متطلبات خاصة وصعبة التطبيق، حيث يوجد 10 شركات طيران بالعالم تحمل تصنيف الخمسة نجوم من أصل 1300 شركة طيران حول العالم.