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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8968.23 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليارات ريال لأكثر من 135 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 62.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8968.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة, بوبا العربية, معادن, كهرباء السعودية, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي, الحكير, أنابيب السعودية, أنابيب, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.99%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، دار الأركان, كيان السعودية, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.31 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 888 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8968.23 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 62.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8968.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة, بوبا العربية, معادن, كهرباء السعودية, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي, الحكير, أنابيب السعودية, أنابيب, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.99%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، دار الأركان, كيان السعودية, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.31 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 888 صفقة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
04:14 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8968.23 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليارات ريال لأكثر من 135 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 62.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8968.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 108 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة, بوبا العربية, معادن, كهرباء السعودية, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي, الحكير, أنابيب السعودية, أنابيب, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و2.99%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، دار الأركان, كيان السعودية, والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.31 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 888 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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