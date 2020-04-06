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وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟!

وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة إبعادها بعد تكرر دخولها المخططات

أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟!
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:56 PM

وقت "منع التجول".. ماذا يفعل قطيع إبل داخل أحياء "شرائع مكة" ليلًا؟!

وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة إبعادها بعد تكرر دخولها المخططات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
3,311

أظهر مقطع فيديو متداول؛ قطيعًا من الإبل وهي تتجول داخل أحد المخططات بالشرائع بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن فيديو "قطيع الإبل" التقط، مساء أمس، في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وهي تتجول داخل المخطط ليلًا، في ظل خلوّ الشوارع من المارة والسيارات في أثناء فترة منع التجول، وسط مطالبات من الجهات المختصة بضرورة إبعادها، والتي تكرر دخولها الأحياء والمخططات مرارًا بين الحين والآخر.

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