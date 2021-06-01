تنبيه لحالة ماطرة بـ 4 محافظات بمكة و"المدني" يتفاعل داعياً للحذر

من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بانعدامٍ في الرؤية ورياحٍ نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، والكامل، وأضم.

وذكر المركز أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، وتستمر إلى الساعة العاشرة مساءً.