911 يحذر: موجة غبار وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً الى ان ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز مرتادي تلك الطرق الى اخذ الحيطة والحذر