911 يحذر: موجة غبار وشبه انعدام للرؤية على طريق الطائف- الرياض

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً الى ان ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق الى اخذ الحيطة والحذر
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً الى ان ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق الى اخذ الحيطة والحذر
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً الى ان ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق الى اخذ الحيطة والحذر
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على اجزاء من طريقي الطائف-الرياض و الخرمة-رنية ، مشيراً الى ان ذلك ادى الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
ودعا المركز مرتادي تلك الطرق الى اخذ الحيطة والحذر