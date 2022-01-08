شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعددٍ من الفعاليات التوعوية من خلال معرض وزارة الداخلية المشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بمنطقة الرياض. واشتملت الفعاليات على عددٍ من العروض التوعوية حول أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ودورها في الحماية من المتحورات، وعروض حية عن الإسعافات الأولية تضمنت التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى مواد مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلاً عن وجود عدد الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ. وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من المشاركة في هذا المحفل إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.

الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بفعاليات توعوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعددٍ من الفعاليات التوعوية من خلال معرض وزارة الداخلية المشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بمنطقة الرياض.



واشتملت الفعاليات على عددٍ من العروض التوعوية حول أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ودورها في الحماية من المتحورات، وعروض حية عن الإسعافات الأولية تضمنت التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى مواد مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلاً عن وجود عدد الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ.



وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من المشاركة في هذا المحفل إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 10:48 PM

الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بفعاليات توعوية ركزت على أهمية تلقي الجرعة التنشيطية ودورها في الحماية من المتحورات





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شاركت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعددٍ من الفعاليات التوعوية من خلال معرض وزارة الداخلية المشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بمنطقة الرياض.



واشتملت الفعاليات على عددٍ من العروض التوعوية حول أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ودورها في الحماية من المتحورات، وعروض حية عن الإسعافات الأولية تضمنت التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى مواد مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلاً عن وجود عدد الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ.



وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من المشاركة في هذا المحفل إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.