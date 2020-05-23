النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذه الدول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت

كانت قد أعلنت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد

أعلنت دول إفريقية عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول الإسلامية في العالم، التي أعلنت أن العيد غدًا الأحد.

وكانت "تنسيقية مسلمي السنغال" قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال".

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت التنسيقية في بيانها أنه على غرار السنغال فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي: إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد؛ مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

وسبق للمملكة العربية السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى، من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكل الدول العربية، أن أعلنت أن اليوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم غدًا الأحد؛ وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

عيد الفطر

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الدول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت
سبق

أعلنت دول إفريقية عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول الإسلامية في العالم، التي أعلنت أن العيد غدًا الأحد.

وكانت "تنسيقية مسلمي السنغال" قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال".

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت التنسيقية في بيانها أنه على غرار السنغال فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي: إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد؛ مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

وسبق للمملكة العربية السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى، من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكل الدول العربية، أن أعلنت أن اليوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم غدًا الأحد؛ وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:30 AM

هذه الدول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت

كانت قد أعلنت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
12,727

أعلنت دول إفريقية عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت؛ خلافًا لغالبية الدول الإسلامية في العالم، التي أعلنت أن العيد غدًا الأحد.

وكانت "تنسيقية مسلمي السنغال" قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال".

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت التنسيقية في بيانها أنه على غرار السنغال فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي: إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد؛ مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

وسبق للمملكة العربية السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى، من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكل الدول العربية، أن أعلنت أن اليوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم غدًا الأحد؛ وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,740
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,526

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة