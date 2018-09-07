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جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تقيم ندوة تعريفية بالبحرين.. غدًا

تهدف لعرض الرسالة وشروط التقدُّم وآليات العمل لاختيار المؤسسات المرشحة

تقيم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ندوة تعريفية عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية غدًا في مملكة البحرين بفندق راديسون بلو.

وتفصيلاً، تهدف الندوة التعريفية إلى عرض رسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل لاختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة، وكذلك شرح نموذج التميز المعتمد، ومعايير تقييم المؤسسات الخيرية لاختيار الفائزين. كما تتضمن شرح الشروط الفنية والتنظيمية للمشاركة في الجائزة، وشرح كيفية تعبئة استمارة المشاركة الورقية والإلكترونية، واستقبال أسئلة واستفسارات المشاركين، والرد عليها، وتوضيحها.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تهدف بالمقام الأول إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من خلال تطبيق معايير الجائزة، ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري؛ إذ إن المعايير المطلوبة للاستفادة من الجائزة تستجيب لأحدث الممارسات العالمية في مجال العمل الجمعوي. مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الجائزة رسموا برنامجًا شاملاً بعيد المدى للارتقاء بالعمل الإنساني في الوطن العربي.

وأضاف الدكتور الأنصاري بأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون هذه الجائزة عالمية، وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني. لافتًا إلى أنه من المقرر إقامة ندوات تعريفية عدة عن الجائزة في عدد من الدول العربية خلال الأشهر المقبلة.

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جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تقيم ندوة تعريفية بالبحرين.. غدًا
سبق

تقيم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ندوة تعريفية عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية غدًا في مملكة البحرين بفندق راديسون بلو.

وتفصيلاً، تهدف الندوة التعريفية إلى عرض رسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل لاختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة، وكذلك شرح نموذج التميز المعتمد، ومعايير تقييم المؤسسات الخيرية لاختيار الفائزين. كما تتضمن شرح الشروط الفنية والتنظيمية للمشاركة في الجائزة، وشرح كيفية تعبئة استمارة المشاركة الورقية والإلكترونية، واستقبال أسئلة واستفسارات المشاركين، والرد عليها، وتوضيحها.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تهدف بالمقام الأول إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من خلال تطبيق معايير الجائزة، ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري؛ إذ إن المعايير المطلوبة للاستفادة من الجائزة تستجيب لأحدث الممارسات العالمية في مجال العمل الجمعوي. مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الجائزة رسموا برنامجًا شاملاً بعيد المدى للارتقاء بالعمل الإنساني في الوطن العربي.

وأضاف الدكتور الأنصاري بأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون هذه الجائزة عالمية، وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني. لافتًا إلى أنه من المقرر إقامة ندوات تعريفية عدة عن الجائزة في عدد من الدول العربية خلال الأشهر المقبلة.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:23 PM

جائزة "محمد بن فهد" لأفضل أداء خيري تقيم ندوة تعريفية بالبحرين.. غدًا

تهدف لعرض الرسالة وشروط التقدُّم وآليات العمل لاختيار المؤسسات المرشحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ندوة تعريفية عن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في نسختها الثانية غدًا في مملكة البحرين بفندق راديسون بلو.

وتفصيلاً، تهدف الندوة التعريفية إلى عرض رسالة الجائزة، وأهدافها، وشروط التقدم، وآليات العمل لاختيار المؤسسات والجمعيات الخيرية المرشحة للفوز بالجائزة، وكذلك شرح نموذج التميز المعتمد، ومعايير تقييم المؤسسات الخيرية لاختيار الفائزين. كما تتضمن شرح الشروط الفنية والتنظيمية للمشاركة في الجائزة، وشرح كيفية تعبئة استمارة المشاركة الورقية والإلكترونية، واستقبال أسئلة واستفسارات المشاركين، والرد عليها، وتوضيحها.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تهدف بالمقام الأول إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من خلال تطبيق معايير الجائزة، ونشر ثقافة التميز والأداء بين مؤسسات العمل الخيري؛ إذ إن المعايير المطلوبة للاستفادة من الجائزة تستجيب لأحدث الممارسات العالمية في مجال العمل الجمعوي. مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الجائزة رسموا برنامجًا شاملاً بعيد المدى للارتقاء بالعمل الإنساني في الوطن العربي.

وأضاف الدكتور الأنصاري بأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون هذه الجائزة عالمية، وأن تتحول إلى برنامج يعزز مفهوم العمل الإنساني. لافتًا إلى أنه من المقرر إقامة ندوات تعريفية عدة عن الجائزة في عدد من الدول العربية خلال الأشهر المقبلة.

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